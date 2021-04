UE tendrá dosis para vacunar 70% de los adultos para mediados de julio

El aumento de la producción de vacunas contra el covid-19 en la Unión Europea (UE) garantizará que los Estados miembros dispongan de dosis suficientes para vacunar al 70% de los adultos de aquí a mediados de julio, según declaró el martes el Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.



"Cincuenta y tres fábricas producen vacunas en la UE. Nuestro continente es ahora el mayor productor del mundo después de Estados Unidos", declaró Breton en una entrevista con el diario francés Le Figaro.



"Esto me permite asegurar que tendremos de aquí a mediados de julio el número de dosis necesarias para vacunar al 70% de la población adulta de la Unión Europea", añadió. Este es el umbral que muchos expertos dicen que es necesario alcanzar para lograr la "inmunidad colectiva".



Poco más del 20% de los adultos han recibido al menos una vacuna en la UE, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.



En comparación, la mitad de los adultos estadounidenses ya han recibido al menos una dosis.



Breton insistió en que Europa acelerará la cadencia en los próximos meses, con una capacidad de producción "que alcanzará los 200 millones de dosis al mes para este verano".



No obstante, rechazó la idea de utilizar la vacuna rusa Sputnik V al corto plazo, después de que Alemania iniciara este mes conversaciones con Moscú sin esperar a una acción coordinada de la UE.



La Agencia Europea del Medicamento (EMA) está evaluando la seguridad y eficacia de Sputnik, pero "aún faltan algunos datos esenciales", dijo Breton.



Incluso si se aprueba, "habrá que encontrar capacidad de producción, porque los rusos no tienen grandes centros de producción y buscan socios industriales en Europa que ya estén totalmente movilizados", afirmó.



"Por todas estas razones, no creo que haya cantidades significativas de Sputnik disponibles para Europa antes de finales de 2021", dijo.