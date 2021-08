UE alcanzó objetivo de vacunar completamente contra COVID a 70% de adultos

La Unión Europea (UE) alcanzó su objetivo de vacunar completamente al 70% de su población adulta contra el covid-19, informó el martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



"La vacunación completa del 70% de los adultos en la UE ya en agosto es un gran logro", señaló Von der Leyen. "Necesitamos que más europeos se vacunen. Y también debemos ayudar al resto del mundo a vacunar", agregó la responsable en un mensaje en Twitter.



"La estrategia de la UE de avanzar juntos está dando sus frutos y poniendo a Europa a la vanguardia de la lucha mundial contra el covid-19. Pero la pandemia no ha terminado. Necesitamos más", apuntó la funcionaria en un comunicado.



De acuerdo con Von der Leyen, "Europa seguirá apoyando a sus socios en este esfuerzo, en particular a los países de ingresos bajos y medios".



Por su parte, la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, destacó que "es un logro colectivo de la UE y sus Estados miembros que muestra lo que es posible cuando trabajamos juntos con solidaridad y en coordinación".



"Continuaremos apoyando en particular a aquellos Estados Miembros que continúan enfrentándose a desafíos. Necesitamos cerrar la brecha de inmunidad y la puerta a nuevas variantes", añadió.



La UE ha autorizado cuatro vacunas contra el covid-19: las desarrolladas por Pfizer-Biontech, Astrazeneca, Moderna (todas de dos dosis) y Johnson & Johnson (de dosis única).



De acuerdo con la Comisión Europea, "la UE ha exportado aproximadamente la mitad de las vacunas producidas en Europa a otros países del mundo, tanto como las ha entregado a sus ciudadanos".