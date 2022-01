Terremoto de 6,6 estremeció el sudeste de Japón

Un terremoto de magnitud 6,6 sacudió este sábado (22.01.2022) el sudoeste de Japón, dejando al menos nueve heridos y sin que se activara la alerta de tsunami, según informaron las autoridades nioponas.

El sismo tuvo lugar a las 1.08 hora local (17.30 CET del viernes) con epicentro a unos 40 kilómetros de profundidad frente a las costas de las prefecturas de Oita y Miyazaki, en la isla meridional nipona de Kyushu, según datos de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El terremoto alcanzó en ambas regiones el nivel 5 superior de la escala japonesa, con un máximo de 7 y centrada en medir la agitación en la superficie y las zonas afectadas, más que en la intensidad del temblor, según la JMA.

El sismo se dejó notar con fuerza en otras zonas de Kyushu y al sudoeste de la isla de Honshu, la principal del archipiélago nipón, en las que también se registró una intensidad del nivel 5, en la que se considera difícil que las personas puedan mantenerse en pie sin sujetarse a algo.

Las autoridades locales informaron sobre nueve heridos en diversos accidentes como caídas y golpes causados por el temblor, la mayoría de ellos de carácter leve, en Oita y Miyazaki.

At least 13 people were injured in an M6.4 earthquake off the coast of Kyushu, #Japan, on Saturday. Japan Meteorological Agency warned local people to be aware of the possibility of another similar level earthquake in the coming week. pic.twitter.com/DSi7YFzrbf