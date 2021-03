'Tata' Martino sobre La Sele: "Es una de las potencias de Centroamérica"

El técnico de la Selección de México, Gerardo Martino, recordó lo conseguido por La Sele en el Mundial de Brasil 2014 para dar una referencia del rival que tendrá al frente este martes en Austria (2 p. m.).



“El concepto es de una Selección que dejó afuera de un Mundial a Italia e Inglaterra, con lo cual es de mucho respeto. Debemos de informar al jugador de las virtudes que tienen individual y colectivamente. Hay que tomar todos los recaudos para neutralizarlos y ganar el partido”, indicó el argentino en conferencia de prensa.

El ‘Tata’ contextualizó el nivel de los ticos en el área de Concacaf.

“No descubro nada diciendo que Costa Rica es una de las potencias de Centroamérica y nosotros lo interpretamos de la misma manera”, señaló el estratega quien se apartó de la polémica que pudieron haber generado algunas de sus palabras luego del partido ante Gales.

Esto luego de que ante una consulta de la prensa respondiera que en esta fecha FIFA “era jugar con Costa Rica o quedarse sin nada”.

“A mí me preguntaron si era necesario jugar ante rivales del área y contesté que era la opción que teníamos disponible, la otra alternativa era no jugar. Si me busca por el lado de las faltas de respeto no me va a encontrar”, comentó este lunes.

​Martino descarto a Alan Pulido y Henry Martin como titulares ante Costa Rica.

“Habiendo terminado el entrenamiento hace una hora, no creo que podamos utilizar a ninguno de los dos futbolistas”, dijo.

Agregó que las variantes en el once no deberían alterar la idea y el trabajo en cancha que practican, esto pese a que vienen de perder por la mínima ante Gales (1-0).