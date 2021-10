Salvadoreños piden VAR tras caer ante La Sele

Caer 2-1 ante Costa Rica ha calado en la Selección de El Salvador y son varias las voces que apuntan a que el arbitraje los afectó.



El segundo gol patrio cayó luego que el central hondureño, Said Martínez, marcara un penal contra José Guillermo Ortiz, tras una falta del arquero Mario González.

“Hay formas de perder pero así ? Contra todo eso y más tenemos q luchar”, escribió en Twitter el jugador Alex Larín.

Por su parte el técnico, Hugo Pérez, catalogó como “lamentable” que no se aplique el videoarbitraje en la octogonal de Concacaf.

"Puede ser que me haya equivocado, pero también creo que el error fue no estar bien concentrado en el primer gol. El segundo es un contragolpe, teníamos la pelota, perdimos, no sé si fue penal, es lamentable que no haya VAR cuando estamos compitiendo para la Copa del Mundo, pero si el árbitro lo pitó, quizá lo ha de ver visto", dijo Hugo Pérez en declaraciones recogidas por La Prensa Gráfica de El Salvador.

La Selecta también terminó con 10 hombres en cancha, ya que Narciso Orellana vio la roja al minuto 85’.

“Ya nos dimos cuenta de que tenemos que luchar contra todo”, añadió Darwin Cerén en Twitter.