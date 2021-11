Renuncia la nueva primera ministra de Suecia, ocho horas después de asumir

Menos de ocho horas duró en el cargo la primera mujer que asumió en Suecia el cargo de primera ministra. Magdalena Andersson, líder de los socialdemócratas, renunció este miércoles luego de que sus socios de coalición, el Partido Verde, abandonaran la alianza tras el rechazo, por parte del Parlamento, del proyecto de ley de presupuesto presentado por verdes y socialdemócratas.

Ante este escenario, Andersson pidió salir de su nuevo cargo.

"Le pedí al presidente del Parlamento que me relevaran de mis deberes como primera ministra", dijo la política. "Según la práctica constitucional, un gobierno de coalición debe dimitir cuando sale un partido. No quiero dirigir un gobierno del que se cuestione su legitimidad. Por eso he presentado mi dimisión", agregó, pero reiteró su disposición a liderar un Ejecutivo socialdemócrata en minoría.