Raquel Rodríguez se luce con golazo en liga estadounidense

La delantera costarricense, Raquel Rodríguez, se lució con un verdadero golazo para su equipo el Portland Thorns en la liga de fútbol femenino de los Estados Unidos.



La atacante nacional marcó el tercer gol del triunfo 4-1 del Thorns ante el OL Reign, oncena donde se desempeña la también compatriota Shirley Cruz.

Tras recibir un centro desde la banda izquierda, ‘Rocky’ no tuvo dudas y sacó un potente remate de seguido para concretar la tercera anotación de su equipo al minuto 57’.

Her first Thorns goal, and it's a BEAUTY. Take a bow, @raque_rocky.#PORvRGN | #BAONPDX pic.twitter.com/3uVDDnk5Vt