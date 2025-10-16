Prevén 10.000 despidos por cierre del gobierno en EE.UU.

La Casa Blanca anunció este miércoles (15.10.2025) que probablemente despida al menos 10.000 empleados federales durante el cierre del gobierno de Estados Unidos, mientras el presidente republicano Donald Trump intensifica la presión sobre los demócratas.

El cierre gubernamental entró en su tercera semana, con el Congreso estancado en un enfrentamiento sobre el presupuesto y con Trump cumpliendo sus amenazas de recortar la plantilla como respuesta.

"Creo que probablemente acabaremos superando los 10.000", dijo el jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, en una entrevista en el programa The Charlie Kirk Show cuando se le preguntó cuántos despidos habría.

Ya despidieron a 4.000 trabajadores

"Queremos ser muy agresivos en la medida de lo posible para reducir la burocracia", agregó.

Documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia revelaron que el viernes fueron despedidos más de 4.000 empleados. Los departamentos más afectados fueron Tesoro, Salud, Educación y Vivienda.

Trump ya había advertido que la continua negativa de los demócratas a apoyar una resolución aprobada por la Cámara de Representantes para prorrogar el presupuesto actual hasta finales de noviembre resultaría en despidos masivos.