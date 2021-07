Presidente dominicano recibe tercera dosis de vacuna anticovid

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, recibió este miércoles una dosis de la vacuna anticovid Pfizer, luego de haberse inoculado dos veces con el fármaco chino Sinovac, y llamó a la población a vacunarse para "reforzar" la inmunización.



"Le pido a toda la población que continúe vacunándose con la primera y segunda dosis; y para reforzar, la tercera dosis", dijo Abinader a la prensa. "Yo quiero que no se quede ni un dominicano por vacunar, eso es lo que nos va a llevar a la normalización", agregó.



Abinader había recibido las vacunas Sinovac en mayo y junio.



En República Dominicana, país de 10,5 millones de habitantes, más de 5,4 millones de personas (51,3% de la población) han recibido la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, mientras que 3,8 millones, la segunda dosis (36,5%) y casi 222.000, la tercera (2,1%).



El país caribeño empezó a principios de este mes a aplicar la tercera dosis de la vacuna, que debe ser de una farmacéutica distinta de las dos primeras y debe colocarse al menos un mes después de la segunda. Las autoridades sanitarias explicaron que tomaron esta medida para "reforzar la inoculación" y como prevención ante la aparición de nuevas variantes del virus.



La mayoría de las vacunas aplicadas en República Dominicana son del laboratorio chino Sinovac, aunque también se han utilizado la AstraZeneca y, recientemente, la Pfizer.



Las autoridades tienen acuerdos para adquirir más de 35 millones de vacunas: 15,8 millones de Sinovac, 10 millones de AstraZeneca y 9,9 millones de Pfizer, según medios locales.



La nación isleña reporta 338.291 casos de covid-19, con 3.929 muertes, según cifras oficiales.



No existe un consenso sobre la necesidad de una tercera dosis para todas las personas vacunadas de covid, y las autoridades sanitarias mundiales consideran que es demasiado pronto para decidir.



El presidente del Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Didier Houssin, indicó la semana pasada que "hoy los datos científicos no justifican realmente" la inyección de una tercera dosis, "si se considera la situación a nivel mundial".



Pero algunos países, como Francia e Israel, ya comenzaron a inyectar una tercera dosis a las personas cuyo sistema inmunitario está debilitado, por ejemplo, debido a un trasplante de órgano, cáncer o insuficiencia renal