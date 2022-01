Prensa de Jamaica destaca que sueño mundialista de los Reggae Boyz se desvanece

Costa Rica apunta sus baterías a Jamaica, para cerrar la triple fecha de Concacaf este miércoles en Kingston. La prensa local todavía no habla sobre el juego, ya que se centran en destacar que el sueño mundialista de los Reggae Boyz pende de un hilo.



La derrota en Panamá este domingo, por marcador de 3-2, dejó a los caribeños con 7 puntos, con una posibilidad matemática, pero muy pequeña.

“La campaña de Jamaica pudo haber recibido un golpe de nocaut al perder 3-2 ante Panamá en el Estadio Rommel Fernández” publicó el portal jamaica-star.com.

Este informativo también rescató que los jamaiquinos están a 10 puntos del puesto de repechaje, que tiene Panamá, y que en disputa quedan 12 unidades.

Jamaica slumped to a 2 – 3 defeat to Panama on Sunday as the Reggae Boyz' disastrous World Cup qualifying campaign was delivered a fatal blow in Panama City.https://t.co/0U72LjKtQe