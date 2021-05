Policía reporta heridos y muertos por tiroteo en California

San Francisco, Estados Unidos | Varias personas murieron en un tiroteo ocurrido el miércoles en una instalación de transporte público del tren ligero de la ciudad de San José, en California, informó la policía local, en el último caso de violencia mortal derivado del uso de armas de fuego en Estados Unidos.



"No puedo confirmar el número exacto de heridos y muertos. Pero les diré que hay varios heridos y múltiples muertes en este caso", declaró a periodistas Russell Davis, un ayudante del alguacil del condado de Santa Clara, para agregar que el atacante también falleció.



La policía se dirigió de forma urgente hasta esta instalación en San José, un centro tecnológico de Silicon Valley de casi un millón de personas, tras recibir reportes de un "tirador activo", según indicó en su cuenta de Twitter la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Clara (oeste de Estados Unidos).



El edificio donde ocurrió el incidente es un centro de control para la Autoridad de Transporte del Valle (VTA) del área que también se utiliza como depósito de trenes y sirve como patio de mantenimiento. La VTA anunció que sus empleados habían sido evacuados y que los servicios de transporte público no se verían afectados.



Varias personas estaban recibiendo tratamiento médico en el área del crimen, aseguró de su lado el alcalde de San José, Sam Liccardo.



"Nuestros corazones están dolidos por las familias de aquellos que hemos perdido en este horrible tiroteo", indicó en su cuenta de Twitter.



No estaba claro hasta ahora si el atacante era un trabajador de la instalación, pero la policía detalló que algunas de las víctimas eran empleados del lugar.



Un medio afiliado a la cadena Fox News indicó que el tiroteo, que se reportó inicialmente antes de las 07H00 hora local (14h00 GMT), había ocurrido en el marco de una reunión sindical, citando a la madre de un empleado que escapó ileso del incidente.



La policía no dio de inmediato ningún detalle sobre cómo resultó muerto el atacante o sobre el tipo de arma utilizada en el crimen. Decenas de patrullas y camiones de bomberos se alineaban en las calles cercanas al depósito y andenes de los trenes.



Estados Unidos tiene una historia larga y dolorosa de violencia con armas de fuego, marcada por un número diario constante de tiroteos, así como por asesinatos en masa de alto rango que han tenido como objetivo sobre todo escuelas, lugares de trabajo y centros comerciales.



En los últimos meses se han producido tiroteos masivos en una instalación de la compañía de encomiendas FedEx en Indianápolis, un edificio de oficinas en California, una tienda de abarrotes en Colorado y en varios spas en Atlanta.

