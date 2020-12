Pfizer pide autorización de su vacuna contra COVID-19 en Argentina

Buenos Aires, Argentina | El laboratorio estadounidense Pfizer presentó este miércoles la documentación ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina para que autorice el uso de su vacuna contra el covid-19 en este país sudamericano, informó el ministro de Salud, Ginés González García.



"Hoy (miércoles) se presentó en el ANMAT, Pfizer para autorizar la vacuna en Argentina. Eso exige toda la documentación de todos los estudios que se han hecho", dijo el ministro en declaraciones a radio Rivadavia.



El ministro no anticipó cuánto tiempo tomará el trámite pero estimó que la vacuna obtendrá el visto bueno en Argentina, tras haberlo obtenido en Inglaterra.



"Si la aprobó el Reino Unido yo estoy convencido de que tiene holgadamente todo lo que tiene que tener, pero no puedo anticiparlo porque no depende de mí, es una decisión técnica", precisó González García.



El Reino Unido se convirtió este miércoles en el primer país del mundo que aprueba la vacuna desarrollada por Pfizer junto al alemán BioNTech.



La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) británica aseguró que, pese a la rapidez de su aprobación, esta se hizo respetando todos los protocolos y sin precipitación.



El ministro González García había dicho la semana pasada que el gobierno argentino planeaba comenzar a vacunar en la primera quincena de enero, siempre y cuando estén disponibles las vacunas.



Argentina tiene una tasa de letalidad que está entre las más altas del mundo, con casi 39.000 muertos y 1,43 millón de infectados en un país de 44 millones de habitantes.



El país sudamericano participó en pruebas de voluntarios de la fase 3 de la vacuna de Pfizer/BioNTech, así como de la del grupo chino Sinopharm.



Además, junto a México, acordó que producirá la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford con la farmacéutica británica AstraZeneca para su distribución en América Latina, en caso de que supere la fase 3.



Firmó también un acuerdo con el proyecto Sputnik, del Instituto de Investigación ruso de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.



El gobierno argentino pretende disponer de 60 millones de vacunas e inocular al 100% de los argentinos.

