Perú cierra playas hasta el 4 de enero para evitar contagios COVID-19

Perú cerrará sus playas desde el 22 de diciembre hasta el 4 de enero de 2021 para evitar aglomeraciones y los riesgos de propagar nuevos casos de covid-19, anunció la noche del lunes el gobierno.



"Desde el 22 de diciembre al cuatro de enero, incluso, (las playas) estarán cerradas para evitar la aglomeración de personas y traslados innecesarios", anunció la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, durante una conferencia de prensa.



El toque de queda nocturno también se modificará hasta el cuatro de enero y ahora empezará a las 11 de la noche, en lugar de la medianoche, terminando a las cuatro de la mañana.



La explicación para ambas medidas es la prevención de la salud ante el riesgo de un incremento de los casos de covid-19 por las fiestas de navidad y fin de año. A ello se suma el inicio de la temporada veraniega.



"El riesgo (de nuevos contagios) tiene que ver con la aglomeración, el no uso de mascarilla, consumo de alimentos y que todos hablemos y consumamos licor", agregó la ministra.



El gobierno autorizó, sin embargo, los deportes individuales, como el surf, entre otros.



"Debemos buscar regalar salud en navidad a los adultos mayores", invocó a la población la ministra al exhortarla a no participar en reuniones sociales.



Más temprano el gobierno peruano suspendió los vuelos de Europa y prohibió el ingreso de extranjeros no residentes en el país que hayan estado en el Reino Unido las dos últimas semanas tras la aparición de una variante del nuevo coronavirus.



La medida se añade a la prohibición de vuelos con el Reino Unido, que se anunció la noche del domingo.



Perú es uno de los países de América Latina más afectados por el nuevo coronavirus y registra más de 37.170 muertos y 998.475 casos confirmados de covid-19.