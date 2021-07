Personal sanitario de Italia acude a la justicia por obligación de vacunarse contra COVID-19

Trescientos miembros del personal sanitario italiano acudieron a los tribunales para pedir que se levantara la obligación del personal médico y sanitario de vacunarse contra el COVID-19, informa la prensa el sábado.



El recurso se presentó ante el tribunal administrativo de Brescia (norte) en nombre del personal sanitario que ejerce en la región lombarda, en Brescia, Cremona, Bérgamo y Mantua.

La audiencia está prevista para el 14 de julio.

"No es una batalla de los no-Vax (contra las vacunas), sino una batalla democrática. Se obliga a las personas a correr un riesgo so pena de no poder ejercer su profesión", explicó el abogado constitucionalista Daniele Granara, autor del procedimiento, citado por el diario Il Giornale di Brescia.