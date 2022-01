Periodistas extranjeros en China enfrentan presión "sin precedentes"

Los periodistas extranjeros en China enfrentan "obstáculos sin precedentes" a sus labores, con amenazas de acciones legales, campañas en internet y números decrecientes por la expulsión de colegas, advirtió este lunes una organización de prensa.

Pekín parece estar "promoviendo una andanada de demandas" o amenazas de acciones legales contra periodistas extranjeros, dijo el Club de Corresponsales Extranjeros de China (FCCC) en su informe anual.

"La previsión de riesgo está cambiando de manera inusitada en este momento", declaró en el informe David Rennie, jefe de la oficina de The Economist en Pekín.

"En particular, las organizaciones noticiosas enfrentan advertencias de que sus reporteros puede exponerlas a sanciones legales y procesos civiles o, lo más inquietante, investigaciones de seguridad nacional", agregó.

Esto marca un cambio "preocupante" de las herramientas previas para controlar la prensa, como vetarlos de algunos eventos o crear problemas con sus visas o carnet de prensa.

La creciente amenaza de acciones legales se da tras la detención en 2020 del presentador australiano Cheng Lei, quien trabajaba para la red estatal CGTN, y de Haze Fan, de Bloomberg News.

Las autoridades chinas han dicho que ellos están detenidos por sospechas de poner en peligro la seguridad nacional.

"Ataques apoyados por el Estado"

Los periodistas extranjeros y sus organizaciones han elaborado planes de salida de emergencia ante los crecientes riesgos, y "los ataques apoyados por el Estado, en particular las campañas en internet" han dificultado el trabajo de los que permanecen, señaló el informe.

Agregó que se crea la sensación de que la prensa es el enemigo y, con ello, "la cobertura de China está sufriendo".

El informe se basa en consultas con 127 de los 192 miembros del FCCC.

Indicó que con la salida de periodistas por el exceso de intimidación o por expulsiones, la cobertura en China es "cada vez más un ejercicio de reporteo a distancia".

En 2020, China anunció la expulsión de periodistas estadounidenses de tres grandes diarios, The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal.

El informe señaló que 18 periodistas de medios estadounidenses fueron expulsados en 2020.

Muchos corresponsales continúan cubriendo China desde otros países, mientras que los periodistas de medios estadounidenses que permanecen tienen dificultades para renovar sus carnets de prensa.