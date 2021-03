Pandemia baja en EEUU, pero resurge en Europa y Brasil

Estados Unidos registró el jueves señales alentadoras en su lucha contra el covid 19 al registrar menos de 40.000 casos en un día por primera vez desde octubre, pero la pandemia azota con fuerza a Brasil y resurge en Europa.



Tras un récord de casi 300.000 casos en 24 horas registrado el 8 de enero, la cantidad de contagiados volvió a niveles de antes de las festividades de Halloween, en octubre, el Día de Acción de Gracias en noviembre y las celebraciones de fin de año, que propiciaron la propagación del virus con los desplazamientos de cientos de miles de personas.



Otra señal estimulante en el país mas enlutado del mundo, con más de 520.000 muertos, es que el promedio semanal de muertos y hospitalizados están en notoria baja.



En una campaña que arrancó en diciembre, se están administrando tres vacunas y el gobierno del presidente Joe Biden avanza hacia el objetivo de vacunar a 100 millones de personas en sus primeros 100 días de gobierno.



Europa inicia estudio de la Sputnik

El Viejo Mundo es la contracara. La semana pasada, los nuevos casos de covid-19 en Europa aumentaron en 9% tras seis semanas de reducción para alcanzar un poco más de un millón, aseguró el director para Europa de la OMS, Hans Kluge, en rueda de prensa.



"Hemos registrado un resurgimiento en Europa central y oriental. Los nuevos casos también aumentan en varios países de Europa occidental, donde ya había índices elevados", agregó el responsable.



La división Europa de la OMS agrupa a más de 50 países que se extienden hasta Asia central, de los que 45 han empezado a vacunar a la población.



Las autoridades sanitarias europeas empezaron el jueves el proceso de evaluación de la vacuna rusa Sputnik V mientras Italia, que presiona para acelerar la campaña de vacunación en Europa, anunció el bloqueo del envío de dosis de AstraZeneca a Australia.



La Agencia Europea de Medicamentos (AEM) inició un estudio de la vacuna rusa Sputnik V, producida por el centro de investigaciones moscovita Gamaleia, una etapa clave para su eventual administración en Europa.



Luego de ese anuncio, las autoridades rusas se dijeron dispuestas este jueves a suministrar vacunas a 50 millones de europeos a partir de junio.



De su lado el laboratorio alemán CureVac firmó un acuerdo con el gigante farmacéutico suizo Novartis para la producción a partir de 2021 de la vacuna de ARN mensajero covid-19 que está desarrollando, anunció la empresa.



El proyecto de vacuna de CureVac se encuentra actualmente en la fase 3 de ensayos clínicos y está siendo evaluado en forma continua por la AEM.



La Comisión Europea firmó un contrato con CureVac para adquirir 405 millones de dosis.



Por ahora, tres vacunas están autorizadas en la Unión Europea: las de Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca. La de Johnson & Johnson está en proceso de autorización, y las de Novavax y CureVac, están en proceso de examen.



Cinco países, entre ellos Reino Unido, Suiza y Canadá, esperan aprobar, según un procedimiento acelerado, las nuevas generaciones de vacunas capaces de neutralizar las variantes del coronavirus, según una recomendación revelada el jueves por un consorcio que reúne sus agencias de medicamentos.



Alemania y Suecia autorizaron el jueves después de Francia, la aplicación de la vacuna AstraZeneca/Oxford a las personas de más de 65 años.



Italia anunció el jueves el bloqueo de la exportación a Australia de vacunas desarrolladas por el laboratorio AstraZeneca contra el covid-19, en base a una normativa de la UE.



Frente al incremento de las variantes del virus, Israel, Austria y Dinamarca anunciaron el jueves una alianza para el desarrollo y la producción de nuevas generaciones de vacunas



La pandemia ha causado al menos 2,5 millones de muertos en el mundo desde diciembre de 2019, según un balance de la AFP el jueves.



Brasil al borde del colapso

Con récords de muertos, hospitales al borde del colapso y una campaña de vacunación a cámara lenta, Brasil vive la fase más mortífera de la pandemia de coronavirus sin una estrategia nacional para contenerla.



El gigante sudamericano registró 1.641 muertos por coronavirus el martes y 1.910 el miércoles, dos récords consecutivos desde el primer caso reportado en febrero de 2020. El total de víctimas de la enfermedad roza los 260.000, un balance superado solo por Estados Unidos, y los 10,7 millones de contagios.



"Por primera vez desde el inicio de la pandemia, se verifica en todo el país un agravamiento simultáneo de diversos indicadores", señaló esta semana la prestigiosa Fundación Fiocruz, del Ministerio de Salud.



Informe suspendido

Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) enviados en enero a Wuhan, China, para investigar el origen de la pandemia no divulgarán sus conclusiones preliminares, informó el jueves el diario The Wall Street Journal.



"Un mero resumen no satisfaría la curiosidad de los lectores", dijo el jefe del equipo de investigadores Peter Ben Embarek al periódico.



Ahora la OMS planea publicar "en las próximas semanas" un informe completo que incluirá las "principales conclusiones", según un vocero de la OMS citado por el diario estadounidense.



Estados Unidos espera que China demuestre "transparencia", que comparta lo que sabe sobre los comienzos de la pandemia, dijo el vocero del departamento de Estado Ned Price.



"Se trata de aprender y hacer, estar posicionados para hacer todo lo posible para protegernos entre nosotros, el pueblo estadounidense y la comunidad internacional, contra futuras amenazas de pandemia", dijo Price.



"Es por eso que necesitamos ese entendimiento. Es por eso que necesitamos la transparencia del gobierno chino", afirmó.