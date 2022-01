Panamá obliga a funcionarios públicos a vacunarse contra COVID-19

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, decretó el miércoles la vacunación obligatoria contra el covid de todos los funcionarios públicos, informó el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.



"Hoy (miércoles) firmamos un decreto con el señor Presidente (Cortizo) donde se hace obligatoria la vacunación para todos los funcionarios públicos" porque "si hay algo que no puede parar son las instalaciones gubernamentales que tienen que seguir funcionando", dijo Sucre a periodistas.



Quien no quiera vacunarse "tendrá que presentar una prueba negativa (para covid-19) todos los lunes ante su jefe inmediato o ante recursos humanos", agregó el funcionario.



Hasta el miércoles, Panamá, con 4,2 millones de habitantes, suma más de medio millón de casos acumulados y 7.445 fallecidos por covid-19.



En menos de un mes, el país centroamericano ha pasado de tener unos pocos cientos de nuevos contagios diarios a más de 4.300.



En Panamá, con 6,3 millones de dosis aplicadas, el 81% de las personas mayores de 12 años se ha vacunado, al menos, dos veces contra el covid-19.



En octubre se inició la aplicación de la tercera dosis de la vacuna y, desde el viernes, los niños de cinco a once años también recibirán el medicamento.



"No podemos amarrar a nadie para que se vacune", dijo Sucre pero añadió que la persona vacunada "tampoco puede jugar con la salud del resto de los compañeros", señaló Sucre.