OMS pide aumentar la vigilancia durante las fiestas de fin de año

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió aumentar los esfuerzos de vigilancia durante las fiestas de fin de año, en momentos en que el número de muertes semanales ha aumentado en un 60% en el último mes y medio.



"La temporada de fiestas es un momento de esparcimiento y de celebración, pero no debemos bajar nuestra vigilancia. La celebración puede transformarse muy rápido en duelo si no tomamos las buenas precauciones", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa.



Las personas que vivan en una región de fuerte transmisión, agregó, deben examinar "atentamente" sus proyectos para las fiestas de fin de año para garantizar la seguridad de todos.



"Ese sería el mejor regalo que pueden hacer, el regalo de la salud, la vida, el amor, la alegría y la esperanza", agregó.



Muchos países europeos registraron el viernes niveles "muy elevados" de contaminaciones por covid-19 a medida que se acerca Navidad, cuando la epidemia crece como nunca en Estados Unidos.



"En las últimas seis semanas, el número de muertes semanales aumentó en 60%", dijo el jefe de la OMS, y precisó que la mayoría de los casos y muertes se sitúan en Europa y en el continente americano.



"El incremento de 60% de las muertes en las últimas seis semanas no está repartido de manera uniforme en el mundo", señaló Maria Van Kerkhove, responsable de la gestión de la pandemia en la OMS.



Se registró un aumento de cerca de 100% en Europa, 54% en el continente americano, 50% en África, 15% en el Pacífico occidental, 10% en el Mediterráneo oriental y 7,5% en el sureste asiático.



Pese a la llegada de las vacunas en algunos países, "el virus sigue en circulación" y la gran mayoría de la población puede aún resultar infectada", insistió.



"La situación mundial es todavía inestable en el plano epidemiológico", agregó por su parte el responsable de las situaciones de urgencia sanitara en la OMS, Michael Ryan.