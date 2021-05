OMS clasifica la variante descubierta en India como "preocupante"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó como "preocupante" la variante del virus covid-19 descubierta en India, la B.1.617, por ser más resistente y contagiosa, informó la entidad este lunes.



"Hay informes de que la B.1.617 es más contagiosa", pero también hay indicios de que tiene un grado de resistencia a las vacunas, y "por lo tanto, lo clasificamos como una variante preocupante", dijo la doctora Maria Van Kerkhove, responsable técnica de la lucha contra el covid-19 en la OMS.



La científica explicó que más detalles serán publicados el martes en el informe epidemiológico semanal de la agencia de la ONU, pero que faltarían muchas investigaciones sobre esta variante, especialmente por la vía de la mayor secuenciación, "para saber la cantidad de ese virus que circula" y también el grado de "intensidad" con que atenúa la eficacia de las vacunas.



"No tenemos nada que sugiera que nuestros diagnósticos, medicamentos y vacunas no están funcionando. Y eso es importante", subrayó, insistiendo en que hay que seguir aplicando las medidas sanitarias como la distancia social, el uso de la máscara y la reducción de los contactos.



Una vacuna de eficacia reducida no significa que no cumpla una función de protección contra las formas más graves de covid-19 y evite muertes.



"Vamos a seguir viendo variantes preocupantes y hay que hacer todo lo posible para limitar la transmisión, limitar las infecciones, prevenir el contagio y reducir la gravedad de la enfermedad", insistió.



Esta variante es una de las razones, pero no la única, que explica la explosión del coronavirus en India, que es el peor foco de la pandemia en la actualidad.



Según estadísticas oficiales, unas 4.000 personas mueren actualmente cada día de covid-19 en India, donde el balance total de la epidemia se acerca a los 250.000 muertos.



Muchos expertos estiman que estas cifras son inferiores a la realidad y citan datos de los crematorios.



Las víctimas no contabilizadas son especialmente numerosas ahora que el actual brote epidémico se ha propagado fuera de las grandes ciudades, en las zonas rurales donde los hospitales son escasos y llevan poco al día sus registros.