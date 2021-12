No hay ninguna muerte vinculada a Ómicron por el momento, indica la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no tiene constancia por ahora de ninguna muerte vinculada a la variente ómicron del coronavirus, indicó este viernes uno de sus portavoces en Ginebra.



"No he visto ninguna información sobre muertes vinculadas con ómicron", dijo Christian Lindmeier, en una rueda de prensa en Ginebra.



Pero teniendo en cuenta que muchos países incrementan sus test para intentar detectar la nueva variante "tendremos seguro más casos, más informaciones y, ojalá que no, posiblemente fallecidos", dijo.

Lea también Nacional Estos son los nuevos requisitos para ingresar a EE. UU. El presidente Joe Biden anunció, la tarde de este jueves, nuevas medidas sanitarias por los casos detectados de la variante Ómicron.

La nueva variante, considerada preocupante por la OMS, fue detectada primero en el sur de África pero desde que las autoridades sudafricanas alertaron al mundo de su descubrimiento, el 24 de noviembre, se han registrado casos de covid debidos a ómicron en unos 30 países en todos los continentes.

Entre ellos hay contagios vinculados con viajes al sur de África, pero también casos de transmisión local.

La OMS considera que la probabilidad de que Ómicron se extienda por todo el mundo es "elevada" aunque hay muchas incógnitas sobre la peligrosidad y la transmisibilidad reales de esta variante.

Países con Ómicron

Desde que Sudáfrica informó de su aparición la semana pasada, más de dos docenas de países de los cinco continentes detectaron casos, en su mayoría importados, aunque Estados Unidos y Australia ya dieron cuenta de infecciones locales.



Estados Unidos confirmó el jueves 10 contagios por ómicron: cinco en el estado de Nueva York, uno en California, uno en Minnesota y uno en Hawai.



La persona infectada en Minnesota había viajado a Nueva York y el paciente de Hawái no estaba vacunado pero no había viajado, lo que demuestra que la variante empezó a transmitirse localmente.



Australia, por su parte, anunció el viernes la detección en Sydney de la variante ómicron en tres estudiantes, a pesar de la prohibición de entrada de extranjeros a su territorio y las restricciones a los vuelos desde el sur de África.



En Oslo, más de la mitad de los cerca de 100 asistentes a una fiesta resultaron positivos al coronavirus, pese a que estaban vacunados, y al menos 17 de ellos son sospechosos de contagio con la variante ómicron, informó la alcaldía, aclarando que el número podría aumentar a medida que avancen las pruebas de secuenciación.



Lea también Nacional Esta es la diferencia entre Ómicron y el resto de las variantes del COVID-19 Distinguir las variantes de preocupación del coronavirus no es una tarea sencilla o que se logre a "simple vista". Dos expertos explican por qué.