Nicolás Maduro decreta el estado de excepción luego de ataque de Estados Unidos

El gobierno de Venezuela ordenó la movilización de la población tras el ataque de este sábado por la madrugada, al mismo tiempo que el presidente Nicolás Maduro decretó el estado de excepción.

Al mismo tiempo, la prensa estadounidense señaló que Estados Unidos ordenó los ataques en suelo venezolano.

Fuertes explosiones y ruidos similares a los de aviones sobrevolando la capital se produjeron la madrugada este sábado en Caracas, constataron periodistas de la AFP en el lugar.



Los estallidos se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha desplegado una flota de buques de combate en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques sobre el territorio de Venezuela y afirmara que los días en el poder del mandatario Nicolás Maduro "están contados".



Trump acusa a Maduro de liderar una red de narcotráfico. Caracas lo niega y alega queWashington quiere derrocar a Maduro para apoderarse de las reservas petroleras del país, las más grandes del planeta.