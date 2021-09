NASA confirma que rover Perseverance obtuvo fragmento de roca de Marte

La NASA confirmó que su rover Perseverance logró tomar su primera muestra de roca en Marte.



"¡Lo logramos!", tuiteó la agencia espacial estadounidense en las primeras horas del lunes, junto con una fotografía de un núcleo de roca ligeramente más grueso que un lápiz dentro de un tubo de muestra.



La NASA dijo la semana pasada que pensaba que había logrado la hazaña, pero las fotografías mal iluminadas tomadas por el explorador no permitieron al equipo que opera la misión asegurar la introducción de la muestra en el tubo.



"Con una mejor iluminación en el tubo de muestra se puede ver que el núcleo de roca recogido está allí", señaló la NASA en el tuit, y agregó que la siguiente etapa será sellar el tubo y almacenarlo.

I’ve got it! With better lighting down the sample tube, you can see the rock core I collected is still in there. Up next, I’ll process this sample and seal the tube. #SamplingMars



