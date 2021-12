Mueren al menos 32 personas en un ferri incendiado en Bangladés

Al menos 32 personas murieron el viernes cuando un ferri repleto de pasajeros se incendió en el sur de Bangladés, indicó la policía.

El barco con tres plantas "prendió en llamas en medio del río. Hemos recuperado 32 cadáveres. El balance de muertes puede subir. La mayoría murieron por el fuego y otros ahogados después de saltar al río", dijo a AFP el jefe policial local Moinul Islam.

🇧🇩 — DEVELOPING: At least 32 dead and over 100 people injured after a ferry caught fire early Friday morning on a river in Bangladesh's Jhalokati district. Around 500 people were onboard.

