Maduro levanta toque de queda fronterizo por pandemia

El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció este domingo que levantará el toque de queda impuesto en los municipios fronterizos con Colombia y Brasil por la pandemia, y que flexibilizará una cuarentena vigente durante el mes de diciembre.



Maduro aplica desde junio un esquema que llama 7+7: siete días de confinamiento "radical" que obligan a cerrar comercios -excepto supermercados, farmacias y otros establecimientos considerados esenciales- alternados con siete días de "flexibilización" que permiten abrir.



"Última semana de este año 2020 de cuarentena radical", dijo el mandatario en un transmisión por televisión. "La dinámica de expansión de actividades comerciales y sociales y económicas... estamos en el espíritu de la Navidad".



"El 7+7 será retomado en el mes de enero con fuerza, organización, disciplina y consciencia", añadió. "Estamos en el medio de la pandemia y yo no quiero hacer falsas ofertas a nadie", dijo.



Venezuela celebra el próximo domingo elecciones parlamentarias y en los últimos días los candidatos participantes han organizado masivos mítines en los que el distanciamiento social es inexistente y muchos asistentes no usan el tapaboca obligatorio.



"Aún con campaña electoral y aumento de circulación de personas en la calle, en la semana de flexibilización el método 7+7 ha cumplido con el objetivo", se felicitó Maduro leyendo de un informe oficial.



Maduro informó además que a partir del lunes se levantará el toque de queda en los municipios fronterizos con Colombia y con Brasil, que no entraban en el programa 7+7 por concentrar buena cantidad de casos activos de covid-19.



"Mantenemos la vigilancia epidemiológica, las medidas de seguridad, prevención y atención. Mantenemos los brazos abiertos para todos los migrantes que están llegando, mantenemos la medidas preventivas de salud, de detección, de cuarentena para el que llega... lo único que se permite toda esa actividad social", dijo Maduro.



En las últimas 24 horas, Venezuela reportó 280 nuevos casos con dos fallecidos, según cifras oficiales cuestionadas por la oposición y ONG especializadas.