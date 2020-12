La fórmula Hansi Flick y el mejor equipo del mundo

"Presionar sin la posesión del blalón es muy importante para él. Los cambios que Flick ha hecho son son principalmente tácticos, desde el comienzo entendimos lo que él quería de nosotros”.

Fueron las palabras del jugador brasileño Philippe Coutinho durante su paso por la Bundesliga, cuando fue dirigido por Hansi Flick en el Bayern Múnich. Ahí está la clave del éxito del entrenador del mejor equipo del mundo: claridad. Flick sabe lo que quiere y hace que cada jugador sienta lo importante que es en su esquema táctico. Tras un año al frente del conjunto bávaro, el balance no podría ser más positivo: Champions League, Copa Alemana y Bundesliga. Es un hecho que hoy por hoy está a la altura de la mentalidad que requiere un equipo multicampeón. Él dirige y es el responsable.

Bayern: Grande otra vez

No se trata solo de tener conceptos que hagan funcionar a un equipo en la cancha, se trata también de personalidad para dirigir al recurso humano. Flick parte de una base muy simple que es el aprecio y el reconocimiento para sus jugadores. No es tarea fácil dirigir a una plantilla como la del Bayern, se requiere de un liderazgo y profesionalismo que ya ha demostrado tener. Dicho sea de paso, revivió a Müller dándole los minutos que Nico Kovac le había restado. Y qué decir de Kimmich, hoy convertido en un mediocampista de élite.

En lo táctico, el equipo de Flick es superior al dirigido por Kovac: más posesión de balón, más asistencias, más promedio de goles por partido y menor promedio de goles recibidos. La transformación fue evidente al devolverle al equipo un motor ofensivo que no estaba funcionando a su máximo nivel sino hasta que tomara las riendas de la dirección técnica. Ese poderío ofensivo está definido por otro término clave en el funcionamiento de la maquinaria bávara: fluidez. Lo que hace diferente a este Bayern de Múnich es la fluidez con que el equipo se comunica entre líneas para crear peligro. Es una combinación ideal entre grandes pasadores, habilidad, posicionamiento individual y contundencia.

Su mérito ha sido potenciar las fortalezas de sus jugadores en lo individual y en lo táctico. A esto se suma la alta presión en la recuperación de la pelota. El resultado es el dominio del rival, la gran diferencia entre Kovac y Flick.

Siempre un paso adelante

Hay otro aspecto que hace diferente al Bayern del resto: no se da el lujo de tener altas y bajas o entrar en esas crisis que una temporada tienen a un equipo peleando campeonatos, y la otra, andar sin brújula. Los cambios generacionales, retiros, lesiones y bajas son normales en toda institución, sin embargo, el Bayern no tiene tiempo de "lamentarse”. Por ejemplo, la salida de Ribery o Robben marcó una época, pero ello no supuso una fractura. La directiva estudia con lupa los escenarios posibles.

Hay quien dice que el equipo lleva una ventaja de dos años en su planeación. Ya sabe cómo será su próxima generación, la que seguirá peleando en competencias europeas y siempre candidato a la Meisterschale. Si bien el Bayern Múnich es conocido por su billetera abultada, no se debe echar en saco roto el mérito de la directiva y el entrenador para cobijar y dar confianza a los nuevos talentos.

Y ahí está Flick ahora mismo, dirigiendo a campeones del mundo y guiando el futuro de jugadores como Chris Richards o Jamal Musiala, quien con 17 años ha visto minutos lo que va de la temporada e incluso ya suma encuentros como titular en la escuadra bávara del entrenador alemán. Tolisso, Coman, Roca o Davies también podrían aparecer en este presagio de un futuro brillante.

Este fin de semana el Bayern Múnich visita al Unión Berlín, un equipo que sigue dando la campanada con resultados que lo ubican en la sexta posición de la competencia. Pero Flick lo sabe, sabe que enfrente tiene a un equipo con garra y apunta a ser "tan exitoso como sea posible” de cara a esta fecha 11 de la Bundesliga.

Escuche el partido Unión Berlín contra Bayern Múnich en vivo en "Bundesliga en directo", este sábado 12 de diciembre de 2020 a las 17:25 UTC a través de DW y sus radios asociadas en América Latina.