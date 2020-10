Inquietud en Alemania ante aumento "preocupante" de casos COVID-19

Las autoridades alemanas alertaron el jueves de un aumento "preocupante" de los casos de contagio de covid-19 y de una posible "propagación incontrolable" del virus, hasta ahora menos afectado que sus países vecinos.



"Los números muestran un aumento preocupante, sobre todo hoy", dijo este jueves el ministro alemán de Salud, Jens Spahn.



Alemania registró más de 4.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, cifras que no se registraban desde principios de abril.



El récord de contagios en un día, unos 6.500, se produjo el 2 de abril.



El ministro de Salud pidió no "echar a perder" los logros conseguidos hasta ahora por Alemania en su lucha contra la pandemia, que lo convirtieron en uno de los países de Europa proporcionalmente menos golpeado por el virus.



"Todavía no sabemos cómo evolucionará la situación en Alemania en las próximas semanas", advirtió por su parte Lothar Wieler, presidente del instituto de vigilancia epidemiológica Robert Koch (RKI).



"Es posible que tengamos más de 10.000 casos por día, es posible que el virus se propague de forma incontrolable", dijo, aunque añadió que esperaba que Alemania no llegara a este nivel.



En total, el RKI contabilizó hasta ahora 310.144 casos confirmados en el país, 4.058 de ellos en las últimas 24 horas. La cifra de 4.000 contagios fue superada el 11 de abril, en pleno confinamiento, según la base de datos de la AFP.



El número de muertos por coronavirus en Alemania llega a 9.578, una cifra muy inferior a la de países europeos con una población similar.