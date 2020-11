Ibrahimovic denuncia el uso de su nombre en el videojuego FIFA

La estrella sueca del AC Milan Zlatan Ibrahimovic denunció este lunes el uso de su "nombre" y de su "cara" en el popular videojuego FIFA, producido por Electronic Arts (EA), a través de dos tuits en los que también criticó a la FIFA y el sindicato de jugadores FIFPro.

El videojuego, creado en los años 1990, es uno de los más populares en el mundo, alabado por su realismo y por el uso de los nombres reales de los futbolistas, así como de sus rasgos físico, gracias a las licencias.

"¿Quién ha autorizado a FIFA EA Sport a usar mi nombres y mi cara? No me habían dicho que yo era miembro del FIFPro y, si lo soy, me han inscrito sin haberme realmente informado, de manera dudosa. Y una cosa es cierta, nunca he autorizado a la FIFA ni a FIFPro de ganar dinero conmigo", denunció el delantero sueco de 39 años a través de Twitter.

"Alguien hace beneficio con mi nombre y mi cara sin mi acuerdo desde hace años. Es hora de investigar", añadió en un segundo mensaje dirigido a sus más de 7 millones de abonados.

La FIFA, directamente criticada por la estrella, no pudo ser contactada.

La versión 2020 del FIFA atrajo a unos 35 millones de jugadores en consolas y ordenadores, según la cifra comunicada por el editor estadounidense de la saga a comienzos de mes.

La edición de 2021 salió a la venta hace unas semanas.