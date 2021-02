Hombre asesina a pareja y se suicida tras discusión por nieve

La nieve generó una disputa entre vecinos que terminó en un fatal desenlace: una pareja asesinada y un suicidio.



El hecho se registró en Plains Township, Bergh Street, al noreste de Pensilvania, Estados Unidos, el pasado lunes.

De acuerdo con la información del medio ABC News, la disputa habría iniciado cuando la pareja retiraba la nieve de su casa y, al parecer, la arrojó en la propiedad de su vecino.

La cámara graba el momento cuando la pareja discute fuerte con el agresor, quien en ese momento entró a su casa para sacar un rifle.

SNOW SHOVELING DISPUTE ENDS WITH 3 DEAD IN PLAINS TOWNSHIP



Plains Township Police Department Chief confirms a double murder suicide on Bergh Street. Chief tells us this all started as a neighbor dispute over shoveling snow. More details to come live at Noon @WNEP pic.twitter.com/Ce1sVsmX2O