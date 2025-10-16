Hamás afirma su compromiso con el plan de paz y la devolución de cuerpos de todos los rehenes

Hamás reiteró el viernes su compromiso con el acuerdo de alto el fuego en Gaza negociado con Israel bajo el auspicio de Estados Unidos, y afirmó su deseo de entregar todos los cuerpos restantes de los rehenes.

"El proceso de restitución de los cuerpos de los prisioneros israelíes podría tomar algún tiempo, ya que algunos de estos cuerpos fueron enterrados en túneles destruidos por la ocupación (israelí, ndlr), mientras que otros permanecen bajo los escombros de edificios que bombardeó y demolió", precisó el movimiento islamista palestino en Telegram.

Israel acusa a Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, que preveía el retorno de todos los rehenes, vivos y muertos, antes del lunes.

En desarrollo.







