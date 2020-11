Francia parece haber superado el pico de segunda ola de COVID-19

Francia parece haber superado el pico de la segunda ola de la epidemia de covid-19, indicó este viernes la agencia nacional de salud, a pesar de que la situación sigue siendo delicada.



"Pese a que los indicadores se mantienen en niveles altos, su observación sugiere que el pico epidémico de la segunda ola fue superado", afirmó la agencia francesa de Salud en un comunicado.



Los datos epidemiológicos mejoraron particularmente en las primeras ciudades en las que se tomaron restricciones, como el toque de queda nocturno.



Los primeros toques de queda nocturnos fueron decretados el 17 de octubre en algunas de las principales ciudades de Francia, como París, Lyon y Marsella, frente a un fuerte aumento del número de casos de covid.



Y el 30 de octubre, Francia, que ha superado las 47.000 muertes desde el inicio de la epidemia, volvió a decretar un confinamiento generalizado, por segunda vez, aunque más flexible que el de la primavera.



Las guarderías, las escuelas y los colegios permanecen abiertos con un protocolo sanitario reforzado para que muchos padres puedan seguir trabajando. Pero los comercios "no esenciales" están cerrados, al igual que los cines, museos, teatros y gimnasios.



La agencia francesa de salud estima que estas medidas tuvieron "un efecto directo". Esto parece evidenciarse por "la temporalidad entre la aplicación del primer toque de queda y la inversión de la tendencia unos diez días después".



En la semana del 9 al 15 de noviembre, hubo un descenso simultáneo en el número de nuevos casos confirmados de contaminación (-40%), hospitalizaciones (-13%) y admisiones en cuidados intensivos (-9%).



El número de muertes "parece estabilizarse por primera vez después de varias semanas de aumento": 3.756 en la semana del 9 al 15 de noviembre, en comparación con 3.817 la semana anterior.



También es la primera vez desde el inicio de la segunda ola que las hospitalizaciones y los ingresos en cuidados intensivos han disminuido de una semana a otra: 17.390 frente a 19.940 la semana anterior para la primera, y 2.761 frente a 3.037 para la segunda.



Por último, 182.783 nuevos casos de covid-19 fueron confirmados durante la semana del 9 al 15 de noviembre, en comparación con 305.135 la semana anterior.



Pese a esta mejora, las autoridades piden a los franceses no bajar la guardia y seguir aplicando las medidas de prevención.



"Estos resultados alentadores (...) no deben hacernos olvidar que, a la espera de tratamientos y vacunas, el único medio de frenar la epidemia y reducir su impacto en el sistema de salud y la mortalidad sigue siendo la adopción de medidas preventivas individuales, combinadas con medidas colectivas".