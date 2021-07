Francia impondrá pase sanitario en el transporte a partir de agosto

Francia impondrá el pase sanitario a los transportes de larga distancia entre el 7 y el 10 de agosto, dijo el miércoles el ministro de Transportes, Jean-Baptiste Djebbari.



La obligación de mostrar el pase sanitario, que acredita que la persona está vacunada o que tiene un test negativo al covid-19, se aplicará principalmente en los vuelos domésticos y en los trenes de larga distancia interurbanos y nocturnos, dijo el ministro, y explicó que habrá controles "masivos" pero "no sistemáticos".



Por otra parte el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, anunció también este miércoles que solo los alumnos de secundaria no vacunados tendrán que seguir cursos a distancia si se detecta un caso de covid en su clase, una medida que se aplicará al inicio del nuevo curso escolar, en setiembre.



"En los centros de enseñanza secundaria, solo los alumnos no vacunados serán desalojados y tendrán que seguir la enseñanza a distancia" y los demás podrán seguir en clase, dijo en declaraciones a la cadena Franceinfo.



Sin embargo, las clases de educación primaria se cerrarán por completo si se detecta un caso positivo.



Los contagios en Francia se han vuelto a disparar aunque el aumento es moderado gracias a la protección de las vacunas.



El martes las autoridades sanitarias anunciaron que un francés de cada dos ya está totalmente vacunado contra el covid-19.