Fracasa ensayo clínico de tratamiento de AstraZeneca contra COVID-19

La farmacéutica británico-sueca AstraZeneca anunció el lunes que su medicamento contra la diabetes Farxiga no es eficaz en el tratamiento de pacientes de covid-19, según los primeros resultados de sus ensayos clínicos.



El ensayo de Farxiga "no alcanzó un nivel estadístico suficiente" para prevenir la mortalidad, afirmó el laboratorio en un comunicado.



Estos son los primeros resultados de un ensayo clínico de fase 3 realizado con 1.250 personas, en colaboración con el instituto estadounidense especializado en enfermedades cardiovasculares Saint Luke's Mid America.



El objetivo del estudio era evaluar la eficacia de Farxiga en pacientes hospitalizados con covid-19 y con riesgo de desarrollar complicaciones, en particular los que ya tienen otras patologías como hipertensión, diabetes o enfermedades cardíacas o renales.



Los resultados completos de los ensayos deben publicarse en mayo.



Esto suma un nuevo revés para AstraZeneca, cuya vacuna contra el covid-19 ha suscitado muchos interrogantes, sobre todo en lo que respecta a los posibles efectos secundarios, como la aparición de coágulos de sangre.



Algunos países han dejado de utilizarla y otros han establecido límites de edad. Por ejemplo, en el Reino Unido, donde se han administrado hasta ahora más de 20 millones de dosis, quedó reservada prioritariamente a los mayores de 30 años.



Las entregas de los pedidos de los diferentes países también se vieron alteradas por problemas de producción: la semana pasada el laboratorio anunció que entregaría con retraso la mitad de los encargos hechos por la Unión Europea.



AstraZeneca también está desarrollando un tratamiento con anticuerpos para el covid-19, que se encuentra en las últimas fases de prueba en varios lugares del mundo.



El gobierno estadounidense ha financiado el desarrollo de este medicamento y el grupo tiene previsto suministrar hasta 700.000 dosis a Estados Unidos este año.