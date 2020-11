España: segunda noche de disturbios por restricciones contra COVID-19

La policía española detuvo la noche del sábado al domingo a decenas de personas en varias ciudades del país, donde se produjeron por segunda noche consecutiva disturbios y protestas contra las restricciones impuestas por el covid-19.



Los mayores altercados se produjeron en Madrid, con grupos de manifestantes gritando "¡Libertad!" y montando barricadas en una de las principales arterias de la capital, la Gran Vía, según imágenes divulgadas por las redes sociales.



Doce personas, incluyendo a tres policías, resultaron levemente heridas en los enfrentamientos. La policía anunció que detuvo a 32 personas.



También se produjeron disturbios en Logroño, capital de la zona vitícola de La Rioja, donde fueron detenidas seis personas, así como en Bilbao y Santander (norte), además de Málaga (sur).



El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, condenó los incidentes.



"Sólo desde la responsabilidad, la unidad y el sacrificio lograremos vencer a la pandemia que asola a todos los países. La conducta violenta e irracional de grupos minoritarios es intolerable. No es el camino", tuiteó el jefe del ejecutivo español.



El viernes por la noche, al menos 20 policías resultaron heridos en enfrentamientos con manifestantes en Barcelona (nordeste), donde 12 personas fueron arrestadas.



Más de 35.000 personas murieron por el covid-19 y más de 1,1 millones se contagiaron en España, que adoptó un estricto confinamiento en la primavera boreal y donde las numerosas restricciones impuestas desde julio no fueron suficientes para evitar la segunda ola que sacude al país.



En España, cinco regiones, incluida la de Madrid, ordenaron esta semana un cierre perimetral del territorio (no se puede entrar ni salir) y los diputados aprobaron prolongar seis meses el estado de alarma.