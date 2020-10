"Es maravilloso": panameños regresan a playas tras cierre por pandemia

Playa Farallón, Panamá | El gobierno panameño reabrió este sábado las playas al turismo, tras siete meses cerradas para evitar la propagación del nuevo coronavirus, y pese a que el país presenta el mayor número de contagios por covid-19 de Centroamérica.



"¡Guau! Desde febrero más o menos no venía y venir a la playa para nosotros es maravilloso", clamó a la AFP Andrea Rincón, una venezolana residente en Panamá.



"Siempre venimos en familia y tener tanto tiempo que no veníamos... nos estamos recargando de energía full [a tope]", agregó Rincón en la playa de Farallón, en el Pacífico, a unos 120 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.



Tras permanecer cerradas desde marzo por la pandemia, el gobierno panameño decidió reabrir las playas este sábado.



Sin embargo, solo se puede acceder de 06H00 a 15H00 locales, con mascarilla, y en grupos familiares de un máximo de siete personas, que no podrán tomar bebidas alcohólicas. Además, quien dé positivo por covid-19 será retenido y sancionado.

El ministerio de Salud anunció en un comunicado que durante la jornada desplegó diferentes operativos para constatar el cumplimiento de las normas.



"Mi hijo nos levantó a las seis [de la mañana] porque quería venir a la playa", indicó a la AFP, con sombrero y gafas de sol, el panameño Alexis Pineda.



"Nos sentimos muy contentos de que hayan reabierto las playas y ojalá, Dios quiera, que vayan bajando los casos para que podamos seguir disfrutando de todos estos ambientes", añadió Pineda.



Con la reapertura de las playas, las autoridades pretenden alentar el turismo, golpeado por la crisis económica y las distintas medidas de cuarentena.



"Fueron tiempos difíciles, fueron 7 meses de estar esto básicamente abandonado" relató a la AFP, César Melior, encargado de un pequeño restaurante en la playa de Farallón.



"La gente tiene ganas de venir a la playa, están acatando las reglas de bioseguridad y está todo el mundo pasándola bien y creando buen ambiente", agregó Melior.



El gobierno ya había permitido la reapertura de las principales actividades económicas, pero era reacio a reabrir las playas por temor a las aglomeraciones.



Y el 12 de octubre empezaron a arribar los primeros vuelos internacionales con turistas tras el cierre de fronteras aéreas el 22 de marzo.



"Llegamos hace 10 días a Panamá y justo hoy abren las playas, es una pena que justo hoy nos tenemos que volver", señaló la española Paula Hermo.



Panamá, con cuatro millones de habitantes, presenta el mayor número de casos de covid-19 de Centroamérica, con más de 128.000 infectados y 2.628 defunciones.