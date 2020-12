Equipo de la OMS explorará "todas las pistas" del coronavirus en China

El equipo internacional de científicos encargado de remontar hasta los orígenes del covid-19, que visitará China en enero, va a explorar "todas las pistas" pero no trata de hallar culpables de la peor pandemia en un siglo, aseguró uno de los investigadores en una entrevista a la AFP.



"Las reuniones que hemos tenido hasta ahora con colegas chinos han sido muy productivas y muy buenas y mi impresión por el momento es que los chinos, a nivel gubernamental pero también entre la población, quieren saber realmente lo que ha pasado", declaró Fabian Leendertz, del Instituto Robert Koch de Alemania.



Leendertz es uno de las diez eminencias científicas elegidas por la Organización Mundial de la Salud, tras un largo proceso de selección, para tratar de remontar hasta los orígenes del virus y saber cómo se transmitió la hombre.



Un año después de la aparición de los primeros casos en la región china de Wuhan, visitarán por primera vez China en enero, en una misión que durará cinco o seis semanas, dos de ellas de cuarentena. Estarán acompañados por un experto de la OMS en materia de seguridad alimentaria y de zoonosis, el doctor Peter Ben Embarek.



"No se trata de encontrar culpables en el país o entre las autoridades. Se trata de entender lo que pasó para reducir los riesgos en el futuro", insiste Fabian Leendertz, de 48 años, especialista en zoonosis.



Cada año, subraya, se producen contagios de virus de animales al hombre en todos los países del mundo. "Ha sido simplemente mala suerte que este virus haya sido tan pernicioso", señala.



"Resultados concluyentes"

Una vez en China, "empezaremos en Wuhan ya que es ahí donde están disponibles los datos más sólidos", sostiene Leendertz. "De ahí, seguiremos todas las pistas allá donde nos lleven", agregó.



El experto, veterinario de formación, reconoce que es preferible que "los rastros sean frescos" para remontar a los orígenes del virus, aunque subraya que todo es posible en materia de análisis científico.



"Cuando la epidemia del Ébola comenzó en África occidental, fui in situ con mi equipo; estábamos allí diez días después. Pero con mi equipo, acabamos de analizar la propagación del virus del sarampión de los animales al hombre y fue ¡hace 25.000 años!", cuenta.



Para preparar la llegada de la misión internacional a China, un epidemiólogo y un especialista de salud animal de la OMS viajaron al país este verano. Después, los diez expertos se han podido reunir regularmente telemáticamente con científicos chinos.



Pese a todo, Leendertz advierte que "no hay que esperar que después de esta primera visita a China en enero, el equipo venga con resultados concluyentes".



No obstante, espera regresar a China con un "plan concreto" para una "fase 2" de la investigación.



"Transparencia"

Pero explica que la "mayor parte del trabajo", en particular los aspectos "prácticos", la harán expertos chinos: "Estamos ahí para guiar y aportar transparencia" con relación al resto del mundo.



Aunque la mayoría de los científicos piensan que el huésped original del virus es un murciélago, se desconoce el animal vector que ha permitido el contagio al hombre.



Como lo explica Leendertz, se tratará, por un lado, de "remontar el tiempo" examinando diferentes muestras humanas que han conservado las autoridades chinas, y ver si hay caos anteriores a los detectados a finales de diciembre de 2019.



Asimismo, pretenden determinar el rol que tuvo el mercado de Wuhan, donde se vendían animales silvestres vivos.



Este especialista de microorganismos altamente patógenos dice estar "prácticamente seguro" de que los científicos descubrirán lo que ocurrió, "pero no mañana, esto puede llevar algún tiempo".



Mientras tanto, desea que la "política siga alejada tanto como sea posible" de la investigación, en referencia a las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, que acusó a Pekín de esconder información y a la OMS de plegarse a la voluntad de las autoridades chinas.