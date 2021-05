En India, la duda planea sobre número oficial de muertes por COVID

India superó el miércoles el umbral de las 250.000 muertes por covid-19 desde el inicio de la pandemia, pero las cifras recabadas a lo largo de este país de 1.300 millones de habitantes apuntan a un balance mucho mayor.



Según el ministerio de Salud indio, 4.205 personas murieron en las últimas 24 horas, con lo que el balance total de muertos se eleva a 254.197. Los contagios superan los 23,3 millones, tras sumar casi 350.000 más.



El virulento brote desbordó hospitales, crematorios y cementerios. Y, aunque el virus parece retroceder en grandes ciudades, golpea a las zonas rurales del interior, donde viven dos tercios de la población.



"Las muertes son mucho más numerosas de lo que revelan nuestros datos oficiales", dice a la AFP el investigador independiente en políticas de Salud y Bioética Anant Bhan, para quien "incluso una cifra tres o cuatro veces superior sería una subestimación".



Las cifras no cuadran, sobre todo en Guyarat (oeste), estado natal del primer ministro indio, el nacionalista hindú Narendra Modi, y gobernado por su Bharatiya Janata Party (BJP).



En Rajkot, por ejemplo, se comunicaron oficialmente 154 muertes entre el 1 y el 23 de abril, aunque los responsables sanitarios de la ciudad registraron por su parte 723.



En el mismo período, Bharuch declaró oficialmente 23 fallecidos, pero, según responsables de crematorios y cementerios, se celebraron 600 funerales en total.



- Sin suficientes sepultureros -

El jefe del gobierno regional de Guyarat, Vijay Rupani, aseguró que seguían las directrices del Consejo Indio de Investigación Médica, estipulando que solo las muertes "directamente provocadas" por el covid-19 pueden registrarse como tal.



En cambio, las muertes vinculadas a la coexistencia de dos o más enfermedades en un mismo individuo (comorbilidad) no se tienen en cuenta.



En Lucknow, capital del estado de Uttar Pradesh (norte), en el cementerio musulmán de Aishbagh, el enterrador Hafiz Abdul Matee recuerda que, antes de la pandemia, había entre cuatro o cinco entierros diarios.



"Hoy, se han inhumado aquí 45 cuerpos de víctimas de covid", asegura a la AFP. "Hemos aumentado el número de sepultureros, pero no es suficiente ya que los hombres se cansan y caen enfermos", explica.



Las cifras oficiales en otros estados, como Haryana (norte), tampoco cuadran con el número de entierros. Según la prensa local, lo mismo ocurre en Nueva Delhi.



"Batalla de datos"

"Nuestra estimación es que el gobierno no registra el 50% de los decesos por covid-19", indica a la AFP Jitender Singh Shanty, responsable de uno de los 26 crematorios de la capital.



Contactado por la AFP, el portavoz del partido de Modi, R.P. Singh rechaza que las cifras estén subestimadas y achaca la diferencia a maniobras políticas. "Nadie puede ocultar cifras en nuestra época".



"En India, no combatimos sólo una pandemia sino también una seria batalla de datos, intercambio de datos y transparencia", dice a la AFP Rijo M. John, economista e investigador en salud pública.



Para Anant Bhan, datos inexactos dificultan la comprensión de la pandemia por la población y el gobierno. "Si no se conocen bien los datos, no se puede lanzar una respuesta eficaz", agrega.



Sonalika Sahay, una universitaria de 22 años, cuestiona los datos oficiales: "El gobierno dice que (...) la situación mejora. ¿Cómo es posible entonces que se arrojen cadáveres a los ríos por decenas?".