EMA aprueba tercera dosis de vacuna Pfizer para mayores de 18 años

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó el lunes una tercera dosis de refuerzo de la vacuna anticovid de Pfizer/BioNTech para los mayores de 18 años, ante la preocupación de que la protección disminuya tras las dos primeras inyecciones.



"Las dosis de refuerzo de Comirnaty pueden considerarse para personas de 18 años en adelante, al menos seis meses después de la segunda dosis", dijo la EMA en un comunicado, citando el nombre comercial de la vacuna de Pfizer.



"Las decisiones sobre las terceras dosis serán tomadas por los organismos de salud pública a nivel nacional", precisó la agencia europea.



El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la EMA "evaluó datos de Comirnaty que muestran un aumento de los niveles de anticuerpos cuando se administra una tercera dosis".



"El riesgo de enfermedades cardíacas inflamatorias u otros efectos secundarios muy raros tras (la inyección de) refuerzo no se conoce y está bajo estrecha vigilancia", añadió la EMA.



Se han registrado rarísimos casos de miocardio, una inflamación del músculo cardíaco, en personas que habían recibido la vacuna Pfizer, sobre todo hombres jóvenes.



La agencia aprobó también el suministro de una tercera dosis de Moderna o Pfizer para las personas con sistemas inmunitarios frágiles, al menos 28 días después de su segunda dosis.



A veces dos dosis no bastan para producir suficiente anticuerpos en las personas inmunodeprimidas.



"Aunque no hay ninguna prueba directa de que la capacidad de producir anticuerpos en estos pacientes proteja contra el covid-19, esperamos que esta dosis adicional aumente la protección al menos en algunos pacientes", declaró el regulador europeo.