Elon Musk ofrece de manera sorpresiva comprar Twitter por una suma millonaria

El multimillonario y jefe de Tesla, Elon Musk, ha ofrecido comprar la red social Twitter, diciendo que es la persona correcta para "desbloquear el extraordinario potencial" de la plataforma.

En un anuncio sorprendente, Musk indicó que pagaría US$54,20 por acción, elevando el valor de la firma a US$41.000 millones.

Hace unos días, el empresario se había convertido en el mayor accionista de Twitter al comprar una gran parte de sus acciones.

Musk añadió que, en caso de no aceptarse su oferta, "necesitaría reconsiderar" su posición como accionista.

Un documento emitido por el regulador financiero de Estados Unidos parece revelar los mensajes con los que Musk se dirigió a la junta directiva de Twitter, anunciando su idea de adquirir la compañía el pasado fin de semana.

En sus mensajes, Musk aseguró no "estar jugando un partido de ida y vuelta" e insistió que a los accionistas les "encantaría el alto precio" que estaba ofreciendo por la compañía.

"Invertí en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma para la libertad de expresión alrededor del mundo, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia funcional", dijo Musk, según el documento del regulador financiero estadounidense.

"Sin embargo, desde mi inversión me he dado cuenta que la compañía no hará prosperar ni servirá a este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa privada. Twitter tiene un potencial extraordinario. Lo voy a desbloquear", añadió.

Twitter ofreció a Musk un puesto en su junta directiva tras conocerse que había adquirido el 9,2% de la compañía. Dicho puesto se iba a hacer efectivo el pasado fin de semana, pero Musk decidió rechazarlo.

Los mensajes de Musk a la junta directiva de Twitter

Como indiqué este fin de semana, creo que la compañía debería privatizarse para afrontar los cambios que necesita. Tras pensarlo en los últimos días, he decidio que quiero adquirir la compañía y privatizarla.

Les enviaré una carta con una oferta esta noche, se hará pública en la mañana.

¿Están disponibles para hablar? No estoy jugando un partido de ida y vuelta.

He ido directamente al final. Es un precio alto y a sus accionistas les encantará.

Si el trato no funciona, dado que no confío en la gestión ni creo que pueda conducir el cambio necesario en el mercado público, reconsideraría mi posición como accionista.

Esto no es una amenaza, simplemente no es una buena inversión sin los cambios que se necesitan. Y esos cambios no pasarán sin privatizar la compañía.

Parag Agrawal, jefe ejecutivo de la red social, tuiteó que la decisión de Musk de no tomar un puesto en la junta directiva era "lo mejor".

"Valoramos y siempre valoraremos los aportes de nuestros accionistas, estén en nuestra junta o no. Elon es nuestro mayor accionista y permaneceremos abiertos a sus aportes", dijo.

Y advirtió a su personal: "habrá distracciones en adelante".

