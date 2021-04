El helicóptero de la NASA está listo para su primer vuelo en Marte, el domingo

Ingenuity, el helicóptero que la NASA envió a Marte, giró sus hélices por primera vez en una prueba previa a su vuelo previsto para la noche del domingo, el primero en otro planeta de una nave motorizada.

"El helicóptero está bien, está sano", dijo Tim Canham, gerente de operaciones de Ingenuity, en una conferencia de prensa realizada el viernes.

"Anoche (...) hicimos girar las hélices muy lenta y cuidadosamente", dijo.

El momento fue captado por el rover Perseverance, ubicado a varios metros de distancia y en el que fue transportado el helicóptero desde que aterrizó en Marte el 18 de febrero, antes de separarse de él el pasado fin de semana.

La NASA publicó un breve videoclip de la nave, de aspecto similar a un gran dron, con sus hélices girando.

