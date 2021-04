EEUU enviará a otros países 60 millones de sus dosis de AstraZeneca

Estados Unidos enviará a otros países hasta 60 millones de dosis de la vacuna anticovid de AstraZeneca, dijo el lunes un funcionario del gobierno de Joe Biden, cuya decisión de no exportar este inmunizante, aún no autorizado por las autoridades estadounidenses, fue objeto de críticas.



"Estados Unidos entregará 60 millones de dosis de AstraZeneca a otros países a medida que estén disponibles", tuiteó Andy Slavitt, asesor principal de la Casa Blanca para la lucha contra el coronavirus.



No se reveló de inmediato cuántas dosis están listas para enviarse, o a qué países irán, y Slavitt agregó que "en este momento todavía hay muy pocas disponibles".



Biden prometió este lunes ayuda de emergencia a India para enfrentar la arrasadora ola de covid-19 durante una conversación telefónica con el primer ministro Narendra Modi, informaron ambos gobiernos.



En un punto no mencionado por la Casa Blanca, los portavoces indios señalaron que Modi pidió a Biden atenuar las exigencias de propiedad intelectual para las vacunas contra el covid-19.



La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a periodistas que la agencia reguladora de medicamentos FDA realizará controles de calidad de las dosis de AstraZeneca antes de enviarlas al extranjero.



"Nuestro equipo compartirá más detalles sobre nuestra planificación y quién recibirá ofertas desde aquí, pero estamos en el proceso de planificación en este momento", señaló.



El gobierno de Biden ha estado bajo presión para levantar las restricciones a la exportación de vacunas a medida que países como India experimentan aumentos masivos de las infecciones, mientras que el suministro estadounidense parece cada vez más asegurado y la demanda interna empieza a disminuir.



El mes pasado la Casa Blanca dijo que el gobierno se aprestaba a enviar unos 4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a sus vecinos: 2,5 millones para México y 1,5 millones para Canadá.



En Estados Unidos, donde la tasa de nuevos contagios de covid-19 está disminuyendo una vez más, casi 140 millones de personas han recibido hasta ahora una dosis de la vacuna anticovid, lo cual equivale al 42% de la población total, o 53% de la población adulta.



Tres vacunas anticovid tienen luz verde de la FDA: las de Pfizer y Moderna, y la de Johnson & Johnson, cuya aplicación se reanudó la semana pasada tras una breve pausa por unos raros casos de trombosis.



Pero se han producido millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca en el país, donde aún no se pueden usar.