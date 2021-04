Dos agentes heridos cerca del Congreso de EE.UU. tras ser atropellados por carro

Dos agentes quedaron heridos tras ser atropellados cerca del Congreso de Estados Unidos por un vehículo cuyo conductor fue detenido, informó este viernes la policía.

"Hay un sospechoso detenido. Ambos oficiales resultaron heridos. Los tres fueron llevados al hospital", informó en Twitter el Departamento de Policía del Capitolio.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6