Donnarumma revela su relación con Keylor Navas: "Somos amigos"

El guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, recién ganador del Balón de Oro a mejor guardameta del año, dio detalles de cómo es su relación con Keylor Navas en el París Saint Germain.

En una entrevista con la revista France Football, Gigi, aseguró que se lleva bien con Navas y que hay cero conflictos entre ambos.

"Con Keylor tengo una excelente relación, no hay menor conflicto. Sucede que la gente indiscriminadamente empieza a imaginar situaciones complicadas. No se puede evitar. Pero esta no es de ninguna manera la realidad. Los dos somos amigos y todo va muy bien entre nosotros. Keylor y yo estamos unidos, como todo el vestuario. Somos dos chicos muy tranquilos y respetuosos", aseveró el portero.

Sobre su falta de regularidad en el PSG, ya que perdió la titularidad ante el costarricense, el italiano aseguró que está dispuesto a recuperar el puesto número uno en la portería.

"Por supuesto que en el Paris Saint-Germain me encuentro en una situación nueva para mí, pero la vivo muy bien. Me ayuda a madurar", aseveró.

Donnarumma recibió el pasado lunes el Balón de Oro al mejor guardameta, un nuevo reconocimiento que brinda la prestigiosa revista France Football.