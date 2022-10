Decenas de personas sufren paro cardíaco durante celebración de Hallowen en Seúl

Decenas de personas sufrieron paros cardíacos este sábado en Seúl, capital de Corea del Sur, en una aparente estampida durante la celebración de Halloween en el barrio de Itaewon, informaron las autoridades locales.

Un agente de los bomberos confirmó el incidente a la AFP y señaló que más de 140 ambulancias fueron enviadas al lugar para ayudar a las víctimas.

El barrio de Itaewon es conocido por las celebraciones de Halloween y miles de personas se aglutinaron en sus estrechas calles, precisaron las autoridades.

Cerca de 50 personas sufrieron paros cardíacos en la zona, informó la agencia de noticias Yonhap citando a los bomberos.

El incidente parece haberse producido por una estampida debida al tamaño de la multitud.

Vídeos compartidos en redes sociales muestran a los equipos de emergencia practicando maniobras de reanimación sobre decenas de personas en las calles de Itaewon. El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, ha ordenado ejecutar una operación de emergencia para suministrar primeros auxilios a los afectados.

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl