Ciudad china lanza vacuna experimental contra COVID-19 a $60

La ciudad de Jiaxing, en el este de China, propuso a algunos de sus habitantes una vacuna experimental contra el coronavirus a 60 dólares, informaron las autoridades locales, la primera operación de esta envergadura en el país, llevada a cabo con una vacuna que todavía no fue aprobada.



Los residentes de entre 18 y 59 años en situaciones "urgentes" pueden dirigirse al hospital para una posible administración de la vacuna de la empresa privada Sinovac Biotech, que las autoridades han estado administrando a grupos como los trabajadores sanitarios.



El centro de Jiaxing para el control y la prevención de enfermedades no especificó qué se consideraba situación "urgente".



Las autoridades no dijeron cuántas personas de esta ciudad ya recibieron la vacuna, que viene en dos dosis administradas con hasta 28 días de diferencia y de un costo total de 400 yuanes (59 dólares, 51 euros).



Por otro lado, China ya ha administrado una vacuna experimental a cientos de miles de trabajadores esenciales en puertos, hospitales y otras áreas de alto riesgo en todo el país, según las autoridades.



Pese a que 11 vacunas originarias de este país han empezado ensayos clínicos --cuatro de ellas en ensayos avanzados de fase tres, entre ellas la de Sinovac--, ninguna de ellas ha sido aprobada para su comercialización.



China busca ganar la carrera mundial por una vacuna contra un virus que surgió en la ciudad de Wuhan y, a la vez, quiere dar una imagen de recuperación de su situación sanitaria y de la crisis económica.



El gobierno aprobó algunas de las vacunas candidatas para uso de emergencia, asegurando que no se habían registrado reacciones adversas graves.



Las autoridades sanitarias dijeron el mes pasado que el país espera poder producir 610 millones de dosis para fin de año y que serían de un precio accesible.