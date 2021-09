Brasil vs Argentina quedó suspendido por violación de protocolos anticovid

El partido entre Brasil y Argentina que se disputaba este domingo en Sao Paulo fue suspendido, según informó la selección albiceleste, tras la intervención de la agencia nacional de vigilancia sanitaria brasileña (Anvisa) porque cuatro futbolistas argentinos violaron el protocolo anticovid.

"El encuentro entre #Brasil y @Argentina quedó suspendido", informó la selección de Argentina en un Twitter.

Los jugadores de Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, abandonaron la cancha en pleno clásico luego del ingreso de funcionarios de la Anvisa que buscan hacer cumplir una orden de deportación de cuatro futbolistas argentinos que militan en clubes de la Liga Premier inglesa.

"Llegamos a este punto porque todo aquello que Anvisa (la agencia de salud de Brasil) orientó, desde el primer momento, no fue cumplido. Ellos fueron orientados a permanecer aislados mientras esperaban la deportación, pero no cumplieron. Se movilizan hasta el estadio y entran al campo, en una serie de incumplimientos", dijo el director-presidente de la entidad, Antonio Barra Torres, a la transmisión de televisión.

Barra Torres se refiere al portero Emiliano Martínez y el delantero Emiliano Buendía, del Aston Villa, y al zaguero Cristian Romero y volante Giovani Lo Celso, del Tottenham, quienes son señalados por Anvisa de dar "información falsa" en su ingreso a Brasil para el juego del clasificatorio sudamericano para el mundial de Catar-2022 de este domingo en Sao Paulo.

Los cuatro jugadores mintieron en el formulario de entrada a Brasil, al no informar que estuvieron en el Reino Unido en algún momento de los catorce días previos a su llegada para este partido del premundial, según la entidad.

Una orden ministerial de 23 de junio prohíbe la entrada en territorio brasileño de cualquier persona extranjera proveniente del Reino Unido, India o Sudáfrica, para evitar la propagación de variantes del coronavirus.

"Esos cuatro jugadores tienen que ser deportados de Brasil. Serán multados y sancionados por una serie de infracciones sanitarias. La primera infracción fue no cumplir el aislamiento, la anterior por no haber respondido de manera fidedigna el cuestionario de viajero, y ahora por jugar. Con más de 500 mil muertos en Brasil, en medio de la pandemia, las órdenes se están incumpliendo no sé a mando de quién", agregó el directivo.

Martínez, Romero y Lo Celso estaban en el campo, mientras que Buendía no fue convocado para integrar el plantel albiceleste para el choque contra la 'Canarinha'.

El partido fue interrumpido en el minuto 5 por una acción de juego, pero un par de minutos después ingresó un grupo de personas, que serían funcionarios de la agencia de salud brasileña Anvisa, con órdenes contra los cuatro jugadores argentinos.

En medio de encontronazos con algunos de esos funcionarios, los jugadores de la Albiceleste se retiraron al camerino mientras que los once jugadores de Brasil aguardan en el campo del estadio Neo Química Arena, ex Arena Corinthians, en Sao Paulo.