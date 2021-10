¡Bochornoso! De todo le lanzaron a Guillermo Ochoa en su visita a El Salvador

La selección de México consiguió un valioso triunfo el miércoles anterior al derrotar 0-2 a El Salvador en su visita al estadio Cuzcatlán por la sexta fecha de la eliminatoria rumbo a Catar 2022.

Sin embargo, este viernes trascendió un video del portero mexicano Guillermo Ochoa quien vivió un verdadero infierno ya que desde las gradas le lanzaron todo tipo de objetos, sobre todo envases de cerveza que incluso impactan contra él.

El video fue compartido por periodistas mexicanos que reclamaron a la FIFA algún tipo de sanción, pues la agresión es evidente hacia el guardameta.

Todavía no leo el comunicado de @FIFAcom abriendo una investigación de su Comité Disciplinario por lo que ocurrió en San Salvador en el partido vs México.



¿O esto que sucedió en el Cuscatlán en Eliminatoria Mundialista no se investiga?



pic.twitter.com/mhAJIaK89D — León Lecanda (@Leonlec) October 15, 2021

Incluso el reconocido narrador salvadoreño de la cadena ESPN, indicó que le daba “vergüenza” lo sucedido con el guardameta Ochoa.

“Esto me da vergüenza. La mala educación de algunos que se creen con derecho a tirar lo que sea a un portero rival. La falta de educación queda así expresada, en imágenes. Ojalá esta cultura cambie algún día. Se puede, no me digan que no”, tuiteó Palomo en su cuenta oficial.

Esto me da vergüenza. La mala educación de algunos que se creen con derecho a tirar lo que sea a un portero rival. La falta de educación queda así expresada, en imágenes. Ojalá esta cultura cambie algún día. Se puede, no me digan que no. pic.twitter.com/vpW3m6AJek — Fernando Palomo ESPN (@fernandopalomo) October 15, 2021

De momento ni Concacaf, ni la FIFA se han pronunciado sobre la situación.

Costa Rica visitará a El Salvador en el estadio Cuzcatlán el próximo 23 de marzo como parte de la octagonal final de Concacaf.