Australia culpa a la Unión Europea por atraso de plan de vacunación

El primer ministro australiano, Scott Morrison, culpó el miércoles a la Unión Europea (UE), que demoró la llegada de vacunas, del atraso de la campaña de vacunación en Australia, al responder a las críticas de la oposición.



Morrison citó la escasez de vacunas y los "estrictos controles de exportación" de la UE para explicar por qué su país recibió solamente 700.000 dosis de un pedido de 3,8 millones de la vacuna Oxford/AstraZeneca.



Australia tuvo bastante éxito en la contención de la propagación del coronavirus, pero se está quedando rezagado en materia de vacunación.



El gobierno australiano se había comprometido inicialmente a administrar cuatro millones de dosis para fines de marzo.



Pero hasta el miércoles 7 de abril, el total de vacunas inyectadas era de tan solo 920.000, lo que generó una ola de críticas y obligó a Morrison a improvisar una conferencia de prensa para explicar la situación.



"Un total de 3,1 millones de vacunas no han llegado a Australia. No hay discusión, conflicto, disputa o choque. Es una simple observación", dijo el primer ministro.



"Scott Morrison debe dejar de decir que no hay urgencia. La vacunación es nuestro pasaje para volver a la normalidad", declaró el jefe de la oposición laborista Anthony Albanese. "El gobierno debe moverse", agregó.



Aaustralia recibió 870.000 dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech que se está aplicando a los trabajadores de la primera línea.



Las autoridades contaban principalmente con las importaciones de vacunas AstraZeneca y de dosis fabricadas localmente para tratar a su población.



Pero a principios de marzo, Italia anunció que había bloqueado la exportación a Australia de 250.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, argumentando una "escasez persistente" y "retrasos en el suministro" a Italia.



Australia, 25 millones de habitantes, registró hasta ahora 30.000 casos de covid-19.