'The Dark Knight': se cumplen 14 años de una obra maestra

20 de julio de 2022, 14:53 PM

Por Pablo Vargas | [email protected]



"The Dark Knight es una verdadera obra maestra. La nueva obra de Christopher Nolan pasará a la historia al adentrarnos en una trama sublime, intrigante y cargada de fuertes emociones que nunca insulta al espectador, sino que al contrario le sumerge en un thriller policíaco que toma lo mejor del género noir para regalarnos una jodida y hermosa obra maestra que cambiará para siempre la forma de retratar a los cómics en la gran pantalla".

Así arrancamos, hace 14 años, nuestra crítica de cine de 'The Dark Knight' de Christopher Nolan, en el sitio web que sería la base para lo que hoy es Revista Level Up. Muchas cosas han cambiado desde la tarde que salimos de la sala del cine con el corazón hecho un puño y con las emociones a flor de piel, tras visualizar la que considerábamos como la mejor película que se hubiese producido en la historia del cine de superhéroes. Nuestra calificación final: un sólido 10 de 10 que igualaba la nota perfecta con la que habíamos calificado a 'El Padrino' en la extinta revista de cine, 'Mundo Retro'.

La emblemática escena donde The Joker dice su frase célebre: "No se trata del dinero, se trata de enviar un mensaje".

​Catorce años después, la sensación es la misma: The Dark Knight es una obra maestra con todas sus letras. Christopher Nolan logró lo que nunca se había alcanzado en el género: transformar el cine de superhéroes en cinema. Desde sus primeros minutos y hasta su sublime final, The Dark Knight nunca se sintió como una película basada en cómics, al contrario, cada segundo del largometraje se percibía como un profundo y estilizado retrato de una sociedad compleja, cínica y corrupta que se ve perfectamente recreada a través de una serie de personajes cargados de matices grises, que son la piedra angular de una exquisita atmósfera de misterio y fatalismo en la que nunca hay verdaderos héroes o finales felices, solo decisiones que llevan a los protagonistas a cargar con el peso de sus propios pecados.

Porque al final, The Dark Knight no se trata solamente de la lucha entre un masoquista multimillonario -que trata de enfrentar los fantasmas de su pasado golpeando criminales con sus propias manos-, contra un despiadado y sanguinario asesino desconocido que había puesto de rodillas a la ciudad con unos kilos de pólvora y unos cuantos galones de gasolina; se trata también de la historia de un hombre atrapado en el complejo enfrentamiento de dos criaturas mitológicas, cada una de ellas igual de lógica y poderosa, buscando utilizarle directa o indirectamente en aras de cumplir sus propósitos más nobles u oscuros. Vimos a Harvey Dent convertirse en la perversión del caballero blanco, íntegro y moralmente respetable, que se convierte en el fiel reflejo de un hombre que lo ha perdido todo y en el que ya no reside ni una pizca de moral ni esperanza.

"O mueres como héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano" , Harvey Dent.

El mensaje se mantiene a través de todo el metraje y se consagra en sus minutos finales para firmar una de las piezas más importantes en la historia del cine moderno, una donde convive la pérdida y la recuperación de la esperanza en un mundo en el que no existen matices. "O mueres como héroe, o vives lo suficiente para convertirte en el villano" es la tónica de un mensaje que queda marcado con fuego y nos regala la mejor interpretación de lo que representa realmente ser Batman: el peso de tomar la decisión que nadie más puede o quiere asumir con la sentida responsabilidad de encarar nuestros miedos. "Porque eso es lo que tiene que pasar. Porque a veces la verdad no basta. A veces la gente merece más. A veces la gente merece que su fe sea recompensada".

Al final, tal y como destacamos en su momento, lo hacemos hoy, catorce años después: "No hay palabras, tan solo aplausos" para la obra de Christopher Nolan. The Dark Knight es una jodida y hermosa obra maestra que cambió para siempre la forma de retratar a los cómics en la gran pantalla.

Calificación final: 10/10