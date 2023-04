'Gears of War': El videojuego que lo cambió todo

12 de abril de 2023, 13:15 PM

Desarrollado por Epic Games, este videojuego marcó una nueva era en los juegos de disparos en tercera persona y se convirtió en un título definitorio para la marca Xbox. Hoy repasamos las claves de su éxito en nuestra sección de 'Checkpoint' en Revista Level Up y SABANA de Teletica.com.

'Gears of War' es en una saga que tuvo un impacto significativo y sin precedentes en la industria de los videojuegos, estableciendo un nuevo estándar para los títulos de disparos en tercera persona e influyendo en muchos juegos y sagas posteriores que replicarían el modelo de 'Gears of War'.

​La jugabilidad de 'Gears of War' se basaba una combinación de acción intensa, tiroteos y estrategia en equipo. Su sistema de cobertura , una innovadora característica que permitía al jugador tomar cobertura detrás de los objetos del entorno para protegerse de los disparos enemigos y preparar ataques tácticos fue una pieza clave que cambiaría la industria de los videojuegos para siempre, obligando al jugador a nunca estar quieto y moverse de un lugar de cobertura a otro, disparando desde la cobertura o lanzando granadas para causar daño a los enemigos que no dejaban de salir de fosos, generando una sensación de adrenalina pura.

El modo cooperativo local (no online ), permitía a los jugadores tomar el control de los dos personajes principales del juego, y luchar juntos contra los Locust en el modo historia.

Asimismo, el juego expandía la forma de jugar títulos en modo multijugador (online), ofreciendo una amplia variedad de escenarios y modos de juego como el clásico Deathmatch, King of the Hill y Capture the Leader; personalización de personajes con diferentes apariencias y skins, un sistema de recompensas que permitía a los jugadores progresar y desbloquear nuevas opciones de personalización, mapas bien diseñados y opciones cooperativas para aquellos que prefieren trabajar en equipo y unirse para luchar contra la IA en el modo Horda, donde debíamos sobrevivir a oleadas de enemigos cada vez más difíciles.