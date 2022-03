¡Feliz Mar10 day! El día internacional de SuperMario

Por Pablo Vargas | [email protected]

Este 10 de marzo, se celebra el #Mar10Day, la fecha oficial en que Nintendo rinde homenaje al personaje insignia de la compañía nipona.

Pero, ¿por qué se celebra el 10 de marzo cuando SuperMario debutó un 14 de julio de 1983? Esto surgió gracias a que un grupo de fans tomaron las tres primeras letras (Mar) como el diminutivo de "Marzo" y las dos últimas (io) para representar el número 10 y rendirle homenaje al personaje.

Así fue como nació el hashtag #Mar10day en redes sociales y -a partir de entonces-, se popularizó tanto que Nintendo decidió hacerlo oficial en el año 2016, con una serie de descuentos especiales en su store en los títulos protagonizados por el fontanero más famoso del mundo, los cuales repite cada 10 de marzo.

Y para celebrarlo, en Checkpoint by Revista Level Up & Teletica.com te compartimos siete datos curiosos que quizás no sabías sobre SuperMario.

1. Su primera aparición fue en el videojuego de arcade de Donkey Kong de 1981. Ahí, su nombre era Jumpman y su misión consistía en rescatar a una chica llamada Pauline, la “damisela en apuros”.

2. En 1982, en la secuela Donkey Kong Jr, fue cuando se le cambió el nombre a Mario. Se cree que se llamó así en honor a Mario Segale, el dueño de un bloque de oficinas de Nintendo, por su parecido con el personaje. Este es el único videojuego donde Mario ha tenido el papel villano.

3. Shigeru Miyamoto (su creador) confirmó en 2015 que el nombre completo del personaje es Mario Mario. Su hermano se llama Luigi Mario. Luigi y Mario son mellizos.

4. Originalmente, Mario no era un plomero, sino un carpintero. Esto se debe a que el juego de Donkey Kong, su primera aparición, se desarrolla en un sitio de construcción. En 1983, cuando salió Mario Bros, se tomó la decisión de cambiar su profesión a plomero debido a que mucha parte de la acción ocurre en escenarios subterráneos.

5. Miyamoto ha explicado que la apariencia característica del personaje se debe a las limitaciones gráficas existentes cuando Mario fue concebido. La ropa se hizo en colores rojo y azul para que contrastaran entre sí y con el fondo. La gorra roja fue añadida para evitar dibujar cabello, cejas y frente; así como para evitar el trabajo de animación del cabello cuando el personaje saltara. Además, para que el personaje tuviera características físicas como las de un humano en un ambiente tan limitado gráficamente, le dieron una nariz y bigote prominentes.

6. Charles Martinet ha sido la voz de este personaje desde 1990. También le ha dado voz a Luigi, Wario, Toadsworth, entre otros personajes de la popular saga de Nintendo.

7. En 2008, los World Guinness Records, le otorgaron a Mario siete récords mundiales entre los que se pueden mencionar “primer película basada en videojuego”; “serie de videojuegos más vendida de todos los tiempos” y “personaje de videojuego más prolífico”.

¡Feliz Mar10 day!